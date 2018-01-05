Движение транспорта по улице Масуда Давудоглу в Бинагадинском районе Баку будет частично ограничено.
Об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По его словам, дорога закроется в связи с запланированными ремонтными работами. Реконструкция дороги стартует в пятницу, пятого января, и продлится до неопределенного времени. Планируется заменить асфальтовое покрытие дороги протяженностью в 1,2 километра и шириной в 9 метров.
Наджафли отметил, что в связи с запланированными работами движение по указанной улице будет перекрыто частично.
Автомобилистов просят воспользоваться альтернативными дорогами.