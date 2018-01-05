Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил вмешательство во внутренние дела Ирана и Пакистана со стороны ряда стран во главе с США и Израилем.

Как сообщает АПА, Эрдоган сказал, что пример Ирака, Сирии, Ливии, Туниса, Судана и Чада доказывает ошибочность этого подхода.

Президент Турции отметил, что все страны, во внутренние дела произошло вмешательства, являются исламскими: «В этих странах есть природные богатства, все шаги предпринимаются для присвоения этих богатств. Эту истину нужно донести до турецкого и всех других народов. Поэтому надо изменить подход к прошедшим процессам. Те, кто роют яму другому, сами могут в нее угодить».

Р.Т. Эрдоган сказал, что он провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, который отметил, что в конце недели этот процесс нормализуется: «Уже со вчерашнего дня ситуация в Иране начала стабилизироваться. Заявления Хасана Рухани о связи акций с демократическими правами иранского народа смягчили протекающие в стране процессы».