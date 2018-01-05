Власти Ирана полностью сняли ограничения с социальной сети Instagram, введенные на фоне протестов в ряде городов республики. Об этом сообщило 5 января Mehr News Agency.

Ранее член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Али Реза Рахими заявил, что блокировка Telegram и Instagram была временной мерой и она прекратится 5 января. Позднее министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми пригрозил полной блокировкой мессенджера, если не будут закрыты «каналы террористов», информирует ТАСС.