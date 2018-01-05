В Баку многие знают главу ИВ Бинагадинского района Халеддина Искандерова как «разрущителя домов». СМИ неоднократно писали об операциях главы ИВ по сносу домов и о том, на каких условиях он выдает разрешение на строительство.

Издание «Ени Мусават» узнало о том, что у Халеддина Искандерова есть роскошная собственность в селе Хангерверд Геранбойского района, а также в селе Михайловка Гёйгельского района.

«Вилла Халеддина Искандерова в Хангервенде сразу бросается в глаза из-за своих размеров. Как рассказали местные жители, Халеддин Искандеров за 1,5 дня снес старый отцовский дом до фундамента, привез дорогие стройматериалы и построил роскошную виллу. Старый забор он тоже снес и построил «китайскую стену». Ворота он заказал в Баку.

В селе Михайловка Гёйгельского района у Халеддина Искандерова тоже есть роскошная вилла.

Глава ИВ любит отдыхать на этой вилле, расположенной в живописном месте среди гор. Как говорят местные жители, приезжающие в последние годы в Гёйгель туристы даже фотографируются на фоне этой виллы. Самые дорогие земли именно в Михайловке, сотка стоит даже дороже, чем во многих районах Баку. Трудно сказать, на какие деньги Халеддин Искандеров купил в этом селе несколько гектаров земли, но явно не на зарплату. Не исключено, что деньги, собранные за разрешение на строительство в Бинагадинском районе, он потратил на эти виллы».