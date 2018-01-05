Глава ИВ Лянкяранского района Талех Гарашов выставил на продажу городские парки. Издание Yenicag отмечает, что чиновник эту «традицию» начал 2 года назад.

Чтобы заработать денег, Гарашов решил сначала продать парк, расположенный перед Лянкяранским государственным университетом. Глава ИВ, который в 2015 году уничтожил парк и построил на его месте магазины, после оказания на него давления передумал. Он был вынужден сделать это после заявления организации «IDEA» вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Но затем Талех Гарашов снова вернулся к этой идее. Он продал парк Ходжалы, а потом позарился на тротуар перед являющимся известным памятником архитектуры Лянкярана Чайным домом. В настоящее время на этой проданной территории идут работы.

Кроме того, глава ИВ позарился и на тротуар перед центральным универмагом. Согласно информации издания, Гарашов продает там квадратный метр по 1700 манатов. Приезжающие в город туристы гуляют именно по тем территориям, которые продает Талех Гарашов.