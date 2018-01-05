В поселке Курык Каракиянского района задержаны 79 граждан Азербайджана, нелегально работавших в одном из ТОО. Часть иностранцев были оштрафованы, на других наложен арест в административном порядке, сообщили в областном суде.

Как передают казахстанское издание «Тумба», граждане Азербайджана прибыли на территорию Казахстана и временно зарегистрировавшись в ОВД, работали в ТОО «Энергомост LTD» в селе Курык.

Следствием было установлено, что деятельность велась без получения разрешения на трудоустройство с отметкой в миграционной карточке, чем иностранцы и нарушили законодательство РК в области миграции населения.

Дело уже рассмотрено в Каракиянском районном суде, постановлением суда, все 79 правонарушителей признаны виновными по различным частям статьи 517 КоАП РК. На 69 лиц наложен штраф. 10 иностранцев подвергнуты административному взысканию в виде ареста на 3 суток, с выдворением за пределы РК, — прокомментировали в суде.