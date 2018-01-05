Новая книга об администрации Дональда Трампа основана на несуществующих источниках и полна лжи, заявил президент США. Он добавил, что не разрешал автору посещать Белый дом

Как передает РБК, президент США Дональд Трамп заявил, что неоднократно отказывал в доступе в Белый дом публицисту Майклу Вулффу, написавшему книгу «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Об этом Трамп написал в Twitter. Он добавил, что книга «полна лжи, искажений и источников, которых не существует».

Трамп также подчеркнул, что не беседовал с автором книги. Своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона президент США называет в этом же сообщении «небрежным Стивом».

Британская газета The Guardian 3 января написала, что в книге Вулффа Бэннон назвал встречу сотрудников предвыборного штаба Трампа, включая его сына, с российским адвокатом Натальей Весельницкой «предательской» и «непатриотичной». Газета также отметила, что книга, по некоторым данным, основана на «более чем 200 интервью с президентом, его приближенными» и другими ключевыми чиновниками.

Президент США в ответ на публикацию The Guardian заявил, что его бывший стратег «потерял рассудок». Стив Бэннон работал советником по стратегическим вопросам как в предвыборном штабе Трампа, так и в его президентской администрации. Трамп уволил его в середине августа прошлого года.