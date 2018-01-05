Стала известна причина массовой драки в Геранбойском районе, приведший к смерти одного, и ранению четверых человек.

Согласно информации Репорт, на маркет «Kral», расположенный в городе Делимамедли группа лиц совершила нападение.

В этот момент возникла потасовка между сотрудниками маркета и лицами, совершившими нападение. Во время этого конфликта нападавшие нанесли ножевые ранения пяти сотрудникам магазина. Один из получивших ранение — житель города Делимамедли Зульфугар Абили оглу Джабраилов 1996 г.р. скончался по дороге в больницу имени Аббаса Саххата. Остальные четверо раненых — Анар Азад оглу Хатами 1995 г.р., Ниджат Алиев 1993 г.р., Зейналабдин Гасанов 1995 г.р. и Фахраддин Мамедов 1993 г.р. — с тяжелыми ножевыми ранениями были доставлены в больницу города Гянджи.

Согласно сообщению, инцидент произошел из-за того, что один из совершивших нападение на магазин сделал непристойное предложение сотруднице заведения.

По предварительной информации, преступление совершил житель Геранбойского района Раван Шафран оглу Исмайлов 1995 г.р., войдя в преступный сговор с несколькими людьми.

Вместе с тем, согласно совместному заявлению Геранбойской районной прокуратуры и отдел полиции, 4 января примерно в 9 вечера жители Геранбойского района Реван Исмаилов и другие лица грубо нарушая общественный порядок в ходе произошедшего конфликта на территории города Далимамедли Геранбойского района нанесли ножевые ранения различной тяжести Эльхану Гасанову, Фахраддину Мамедову, Анару Хатамия, Ниджату Алиеву и Зульфугару Джаббаорву. В результате чего З.Джаббаров скончался. На основании этой информации сотрудники районной прокуратуры и отдела полиции с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр трупа, изъяты вещественные доказательства и проводятся другие необходимые процессуальные действия.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных сотрудниками прокуратуры и органов полиции совместных неотложных оперативно-розыскных мероприятий была задержан и передан следствию подозреваемый Р. Исмаилов (1995 г.р.).

В настоящий момент необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления круга других участников преступления и привлечения их к ответственности продолжаются.