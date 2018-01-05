Азербайджанский миллиардер Габиль Гасанов не пускает в свои отели в Анталье клиентов-азербайджанцев.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Аваз Зейналлы.

Зейналлы отметил, что провел расследование и узнал интересные факты. По его словам, хоть в этот отель не пускают азербайджанцев, но для армян двери всегда открыты.

Как удалось узнать сайту Yenicag.az, Габиль Гасанов в 2012 году купил в Анталье отель «Amara Beach». Кроме того, в курортном городе Белек, расположенном в провинции Антальи, у него есть пятизвездочный отель «Alva Donna». Кроме того, он является владельцем пятизвездочного отеля «Kiriş PGS».

В ходе расследования также выяснилось, что Габиль Гасанов владеет в Турции строительной фирмой «Sahil M». Его инвестиции в эту компании составляют 50 млн турецких лир.