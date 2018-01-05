Кабмином Азербайджана утверждены квоты на вылов рыбы.

Как сообщает АПА, согласно решению Кабмина, квота на вылов рыбы и других водных биоресурсов Каспийского моря для промышленности равна 3455 тонн; квота на вылов рыбы и других водных биоресурсов в других водных объектах для промышленности — 205,1 тонна; квота на вылов рыбы и других водных биоресурсов с целью научных исследований — 13,2 тонны; квота на вылов рыбы и других водных биоресурсов с целью образования и просвещения — 10,8 тонны; квота на вылов рыбы и других водных биоресурсов с целью аквакультуры — 28,2 тонны.