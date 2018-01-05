Грузинский суд заочно приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к трем годам тюремного заключения. Это первый приговор в отношении Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции в Грузию.

Напомним, в конце октября Михаил Саакашвили заявил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Тбилиси. Генпрокуратура Грузии подтвердила: бывший президент заочно арестован и будет помещен в следственный изолятор в случае экстрадиции на родину. Однако власти в Тбилиси могут столкнуться с массовыми протестными акциями сторонников Саакашвили.