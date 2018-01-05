Супатра Сасупфан, признанная в 2010 году Книгой рекордов Гиннеса «самым волосатым подростком» в мире, вышла замуж в возрасте 17 лет.

Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Metro, девушка, живущая в Таиланде, страдает от редкого наследственного заболевания – синдрома Абрамса или гипертрихоза. Ее лицо, руки и ноги покрыты волосами, которые быстро растут. Со Средних веков известно всего 50 человек с подобным недугом.

Супатра опубликовала пост, в котором сообщила, что вышла замуж за «любовь всей своей жизни». Отец в интервью местным СМИ рассказал, что семья пробовала разные виды лечения, в том числе лазерную депиляцию, однако они оказались безуспешными. Теперь девушка вынуждена регулярно бриться.

Ранее девочка признавалась, что в школе ее иногда дразнят «оборотнем», однако она старается не обижаться и сохранять позитивный настрой.

«Я не чувствую себя особенной. У меня много друзей в школе. Моя волосатость делает меня особенной», — приводит Metro слова Супатры.