Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о возможности использования криптовалют в службах сайта.

«Существуют два важных контр-тренда — шифрование и криптовалюты — которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако (их использование) сопровождается риском невозможности их контролирования. Я заинтересован в том, чтобы углубиться в этот вопрос и узнать о позитивных и негативных аспектах этих технологий, а также о том, как можно их использовать в наших службах», — написал Цукерберг в своем Facebook.Подводя итоги года, он также отметил, что посетил каждый из американских штатов, прочитал 25 книг, создал искусственный интеллект для своего дома и выучил мандаринский китайский (севернокитайский диалект).

«Этот год станет годом серьезного самосовершенствования, и я с нетерпением жду новых знаний от совместной работы по разрешению наших проблем», — написал глава Facebook.