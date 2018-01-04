Поиски пропавших на территории Губинского района альпинистов продолжились 4 января. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в поисковой операции задействованы группы профессиональных спасателей МЧС (со спецснаряжением, спасательным оборудованием и средствами связи), сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также группы добровольцев. К поискам также привлечены специально обученные собаки.

Спасательно-поисковая операция проводится в высокогорном массиве, в сложных метеорологических условиях. В зоне поиска из-за интенсивного снегопада увеличилась опасность схода лавин. В настоящее время высота снежного покрова там составляет 1-1,5 м, в местах схода лавин – 8-12 м. С учетом указанных нюансов, привлечение тяжелой техники в зону поиска может еще больше усугубить обстановку. В создавшихся условиях проведение спасательно-поисковых и других неотложных мер еще больше усложнилось.