Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что форварды Криштиану Роналду и Лионель Месси не смогли бы завоевать столько «Золотых мячей», если бы играли в его время. Слова спортсмена приводит «Лента.ру» со ссылкой на Bild.

«Я не хочу приуменьшать достижений Роналду и Месси, но в мое время конкуренция была выше. В следующие годы они по-прежнему будут бороться за титул лучшего игрока мира, но со мной играли Зинедин Зидан, Ривалдо, Луиш Фигу и Роналдиньо. Это было поколение, в котором куда труднее стать лучшим», — заявил Роналдо.