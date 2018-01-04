Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил о заговоре США, Израиля и Саудовской Аравии, направленном на разжигание беспорядков в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

По словам Монтазери, главным проектировщиком плана и создателем группы по разжиганию беспорядков в Иране был Майкл Д’Андреа, который раньше руководил отделом ЦРУ по борьбе с терроризмом.

«Для создания беспорядков в Иране была создана специальная группа, в которую входили США, Израиль и Саудовская Аравия. Группу возглавляли Майкл Д’Андреа и один из офицеров, связанных с израильской внешней разведкой «Моссад». Все расходы группы оплачивала Саудовская Аравия», — заявил генпрокурор Ирана.

Монтазери добавил, что план был назван «Доктрина последовательной конвергенции» и данные для его разработки собирались на протяжении нескольких лет. По его словам, в разработке также участвовала леворадикальная иранская группировка «Организация моджахедов иранского народа» (ОМИН), последователи монархического режима, националисты и несколько группировок, связанных с коммунизмом.

Генпрокурор заявил, что было создано две операционные ячейки в иракском городе Эрбиле и в Афганистане, с целью привлечь к протестам членов террористической группировки «Исламское государство».

В июне 2017 года газета New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что руководить «иранским» направлением в ЦРУ теперь будет Майкл Д’Андреа по прозвищу «Темный принц» и «Аятолла Майк». Ранее он курировал операцию по поиску Усамы бен Ладена, лидера террористической группировки «Аль-Каида», который был уничтожен в результате операции американского спецназа в 2011 году.