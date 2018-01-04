«Находясь в лагере национальной сборной, мы обсуждаем главных тренеров. Роман Григорчук один из тех специалистов, деятельность которого мы одобряем и относимся к нему с особой симпатией. Хотя он и выглядит суровым, иногда шутит, что для нас очень приятно. История, рассказанная мной в эфире CBC Sport, действительно произошла».

Об этом в заявлении Report отметил футболист «Карабаха» и национальной сборной Азербайджана Махир Мадатов, комментируя заявление «Габалы».

Он отметил, что прежде чем рассказать историю, связанную с главным тренером «Габалы» Романом Григорчуком на передаче «Гыш Нагылы» («Qış nağılı») на CBC Sport, он попросил разрешения у украинского специалиста: «Когда я вспомнил эту историю, не захотел рассказывать ее. Так как Григорчук стоял за камерой. Я подумал, что это было бы некорректно. Ведущие подошли к Григорчуку и попросили у него разрешения. Затем и мы подошли к главному тренеру, обнялись и поздоровались. У меня очень хорошие отношения с главным тренером «Габалы». Я уважаю его как и Гурбана Гурбанова. То есть, у Григорчука было получено разрешение. Когда я пересказывал историю, он выбежал из помещения, чтобы в эфир не попал его смех. Он и сам смеялся над рассказанным».

На требование «Габалы» по поводу необходимости принесения извинений, Мадатов сказал: «Я никого не оскорблял. Наоборот, высказался положительно. Поэтому не вижу причин для извинений. Я уважаю «Габалу». Думаю, что Гурбан Гурбанов не накажет меня за это заявление. Так как причин для этого нет».

Отметим, что в распространенном сегодня «Габалой» заявлении выступление Махира Мадатова расценено как безответственное и неэтичное. В клубе считают, что подобные неуместные заявления не только наносят ущерб имиджу «Габалы», но и могут сформировать неправильное представление среди общественности. С учетом этого, клуб ждет от руководства «Карабаха» принятия мер и требует, чтобы Мадатов принес извинения «Габале» и Роману Григорчуку.