Вице-президент США Майк Пенс пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона, обвинив предыдущую администрацию в отказе поддержать участников протестов в Иране после президентских выборов 2009 года.

«Сегодня иранский народ снова поднялся с тем, чтобы требовать свободу и возможности, и под руководством президента (Дональда) Трампа Соединенные Штаты стоят вместе с ними. В этот раз мы не будем молчать», — говорится в опубликованной Washington Post статье Пенса, пишет РИА Новости.

По его словам, бездействие предшествующей администрации привело к подавлению властями Ирана так называемого «Зеленого движения» в 2009 году.

«Зеленая революция была жестоко подавлена и мертвенное молчание на улицах Ирана совпало с молчанием Белого дома. По сей день многие иранцы винят США в том, что мы бросили их в час их нужды», — написал вице-президент.

Он напомнил, что еще до начала протестов Трамп «предсказывал, что дни (правящего) режима в Иране сочтены».