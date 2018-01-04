Военный журналист Роман Сапоньков, работающий в Сирии, опубликовал фото последствий обстрела боевиками российской авиабазы Хмеймим. Несмотря на то, что Минобороны России отрицало повреждения самолетов, судя по фото, они есть.

«По базе в Хмеймим. Всё же пострадала техника. Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 разведчик, 1 Ми-8. 2 Су-24 и Су-35С ввели в строй», – написал у себя на странице «ВКонтакте» 4 января Сапоньков.