В департаменте консульской службы МИД Украины отметили, что путешествие украинцев в Россию — «зачастую билет в один конец». В сообщении ведомства в твиттере говорится, что это «подтверждено и задокументировано».

«Стоит ли рисковать своей свободой и причинять страдания родным», — отмечают в ведомстве. В сообщении содержится ссылка на предупреждение Службы безопасности Украины о «системных провокациях российских спецслужб против украинских граждан».

Как сообщает «Дождь», в опубликованном накануне сообщении СБУ говорится, что «российские спецслужбы незаконно задержали» в Москве украинца Олега Негоду, которые воевал в Донбассе. По данным СБУ, он ехал к родственникам в Россию. В сообщении ведомства говорится, что ФСБ «охотится» на украинцев и поездки в Россию «крайне опасны».

Ранее УНН со ссылкой на источник писало, что 24—25 декабря неизвестные в Москве задержали участника АТО Олега Негоду. Отмечалось, что он «проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016—2017 годов», а затем уехал в Саратов к сестре.