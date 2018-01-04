31 декабря примерно в 8 вечера житель города Имишли Мехтиев Сеймур (1989 г.р.) на своем автомобиле «ВАЗ-2107» на территории города сбил переходящих дорогу Сабухи Мустафазаде, Сабира Джавадлы, Руслана Джавадова, Шахрияра Гасанлы и Гасрата Насирова. Последний от полученных травм скончался на месте.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту следственным отделом Имишлинского РОП возбуждено уголовное дело по ст.263.2 УК Азербайджана (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть потерпевшего).

С.Мехтиев привлечен к делу в качестве обвиняемого и ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК. В отношении него судом избрана мера пресечения — арест.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.