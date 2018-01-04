Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину республики с Рождеством.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в поздравлении говорится:

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана с Рождеством Христовым, передаю каждому из вас самые добрые пожелания.

Исторически существовавшая в Азербайджане атмосфера межцивилизационного и межкультурного диалога, сохранение этнокультурного разнообразия до наших дней сыграли исключительную роль в формировании общенациональных духовно-общественных ценностей, утверждении гражданского согласия в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе. Мы расцениваем это историческое достижение как важный успех нашей национальной государственности, считаем одним из приоритетных направлений государственной политики по обеспечению прав и свобод, а также свободы совести и вероисповедания всех граждан страны, независимо от языка, религии, этнической принадлежности.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что православная христианская община, как и все национальные меньшинства нашей страны, внося достойный вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, принимает активное участие в происходящем в Азербайджане процессе динамичного развития и построении гражданского общества.

Дорогие друзья!

Рождество ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане, как символ обновления, спокойствия, чувства милосердия между людьми. Еще раз сердечно поздравляю всех вас с этим светлым праздником, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам – изобилия.

С праздником!