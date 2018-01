Известный блог путешествий Make time to see the world включил в список 18 малоизвестных туристических мест, которые стоит посетить в 2018 году, Шекинский район Азербайджана.

Как сообщает «Тренд», в нем рассказывается о расположении Шеки на Шелковом пути, красоте Ханского дворца и его строительстве, а также живописной природе Шеки.

В список малоизвестных туристических мест также вошли архипелаг Вануату, остров Ортиджа (Италия), остров Сирос (Греция), город Оломоуц (Чехия), город Скопье (Македония), округ Урумчи (Китай), штат Гуджарат (Индия).