Сирийские военные усилили охрану российской авиабазы Хмеймим после минометного обстрела 31 декабря. Об этом заявили в Минобороны России, слова представителей ведомства передает «Интерфакс».

«Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории», — пояснил собеседник агентства. Источник РБК рассказал, что после обстрела зона вокруг Хмеймима была зачищена и расширена, и охранять ее теперь будут российские военные, а не сирийские.