Осчастливив человечество такими ценными образцами мировой флоры, как абрикос и гранат, «древнейший в мире народ» потихоньку добрался до представителей фауны, замахнувшись на общепризнанного друга человека. Об этом пишет 1news.

Речь о собаке, вернее, определенной породе – кавказской овчарке, которая стала очередным «национальным брендом» армян.

«Армянский «супер-зверь» отправится на границу служить вместе с солдатами» — статья, опубликованная сегодня в издании «Sputnik Армения», рассказывает о том, что собака, известная мировой кинологии как кавказская овчарка, на самом деле называется «гампр или армянский волкодав».

«В свое время (в 1985 году) всю советско-китайскую (дальневосточную) границу охраняли собаки такого типа. Тогда гампров решили назвать короткошерстной кавказской овчаркой, потому что мы были в составе общего государства», — сказала в интервью Sputnik Армения президент кинологического союза Армении Виолетта Габриелян.

По ее словам, «уже в феврале-марте 2018 года» «аборигенные собаки гампр, родом из Армянского нагорья» начнут помогать военным «защищать границы Армении».

Специально для этого в стране целых три года разрабатывается программа «Гампр на границах Армении».

«Программа набирает обороты, поскольку два года шли подготовительные работы. Собак нужно отправлять на границу не раньше, чем в полугодовалом возрасте»,- сказала Габриелян, добавив, что именно в этом возрасте можно оценить, какой у собаки характер — драчун он или сторож. Это позволяет специалистам понять, которую из них можно отправлять на границу.

Виолетта Габриелян также отметила, что армянский волкодав – «настоящий защитник родины – воин по темпераменту»: «Мы думаем, что на границе эти собаки себя полностью оправдают».

Виолетта Габриелян считает, этот эксперимент пройдет удачно и будет набирать обороты.

«Каждая особь пронумерована, мы тщательно за ними следим, досконально знаем родословную каждой собаки. Я думаю, гампр хотел бы пожелать благополучия народу, рядом с которым живет веками, а также огромного здоровья всем дорогим мамам», — добавила Виолетта.

По ее словам, гампр – «собака умная, никогда не тратит энергию просто так. К вещам хозяина относится с особым вниманием, тщательно их охраняя».

«В Армении сегодня действуют пять питомников, в которых разводят гампров. Общее количество гампров в Армении сегодня превышает 2500. Щенок гампра в Армении стоит свыше 200 000 драмов (порядка 400 долларов)», – сказала она.

На статью в «Sputnik Армения» обратил внимание глава Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов, написав на своей странице в Facebook статус:

«Выдержки из армянской прессы:

Начинаем 2018 год вот такой новостью.

Оказывается кавказская овчарка это не кавказская, а армянская, точнее армянский волкодав:) ошибочка вышла как всегда.

Цитата: «Мы думаем, что на границе эти собаки себя полностью оправдают, потому что в свое время (в 1985 году) всю советско-китайскую (дальневосточную) границу охраняли собаки такого типа. Тогда гампров решили назвать короткошерстной кавказской овчаркой, потому что мы были в составе общего государства».

Еще две цитаты, такие подсознательные мессиджи:

— «… Аборигенные собаки гампр, родом из Армянского нагорья…» Ну, если армяне претендуют на аборигенность на нынешней территории проживания, значит, и собаки должны быть таковыми. Армянское нагорье где, Кавказ где?!

— «Я думаю, гампр хотел бы пожелать благополучия народу, рядом с которым живет веками, а также огромного здоровья всем дорогим мамам…» — веками, столетиями, тысячелетиями. Ара, хватит да! И при чем тут мамы?!

Мне смешно, но в то же самое время, страшно… Если серьезно, то в Армении не хватка солдат в армию, и их заменяют собаками, обычными кавказскими овчарками, которые становятся киборгами-армянскими гампрами…»

Намерение армян вполне понятное – в армянских военных частях катастрофический недобор, и додуматься до того чтобы заменить нехватку двуногих солдат четырехногими способен только «армянский ум», первенство которого в подобных бреднях неоспоримо.