По поручению Министра обороны в праздничные дни в Отдельной Общевойсковой Армии, объединениях, соединениях и специальных военных учебных заведениях были организованы новогодние мероприятия.

Как информирует сайт МО Азербайджана, в праздничных мероприятиях, проведенных во время школьных каникул, для 8000 детей военнослужащих были проведены новогодние концерты, спектакли и другие культурно-развлекательные мероприятия.

На праздничных мероприятиях творческие коллективы Центрального дома офицеров имени Ази Асланова, Дома офицеров Нахчыванского гарнизона и Гянджинского Дома офицеров, а также районных отделов культуры выступили перед детьми с интересными концертными программами.