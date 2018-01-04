В социальных сетях распространилась информация о совершенном накануне нового года ДТП со смертельным исходом по улице Кёроглу Рагимова Наримановского района Баку, в котором автомобиль марки «Toyota Prado» (10 XX 955) совершил наезд на гражданина. Водителем автомобиля был сотрудник полиции сержант Ибрагимли Ниджат Афган оглу, который с места происшествия скрылся. В этой информации сообщается, что данный факт Наримановским РУП укрывается и какая-либо информация общественности не предоставляется.

В Главном Управление полиции города Баку сообщили АПА, что информация не соответствует действительности:

«29 декабря перед магазином «Руслан», расположенном по адресу Ф. Ханхойского 99 Наримановского района города Баку, автомобиль марки «Toyota Prado» (10-ХХ-955), которым управлял инспектор отдела Государственно дорожной полиции Наримановского РУП, старший сержант полиции Ибрагимли Ниджат Афган оглу, сбил переходившего дорогу пешехода Идрисову Адилю Тапдыг гызы (1962 г.р.), в результате чего она ударилась в переднюю часть движущегося в противоположном направлении автомобиля марки «Nissan Sentra» (90-US-078), за рулем которого находился Мамедов Сейди Эльдар оглу. Адиля Идрисова скончалась на месте происшествия.

По факту в прокуратуре Наримановского района было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящий момент следствие продолжается».