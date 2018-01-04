В Иране обезврежена террористическая группировка. Спецоперация проходила в провинции Западный Азербайджан. Перестрелка с террористами произошла в городе Пираншахр. Террористы использовали местную жительницу в качестве щита во время перестрелки. В бою трое силовиков погибли.

Террористическая группировка готовилась к обострению беспорядков и протестов в Иране, готовя подрывы и убийства, сообщает РИА Новости.

Один из террористов при задержании был убит, еще несколько получили ранения. У террористов изъяты пять автоматов АК-47, четыре ручные гранаты, военная форма, а также рюкзак с военными принадлежностями и блокнот с руководством по инициированию волнений и беспорядков.

В провинции Западный Азербайджан уже были обезврежены и арестованы боевики трех террористических группировок.

С 28 декабря в крупных иранских городах, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, проходят массовые акции социального протеста. Они вызваны ростом цен на продовольствие. Жертвами беспорядков стали не менее двух десятков человек.