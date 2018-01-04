Обнародована ситуация на оползневых участках в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщил АПА начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, на оползневом участке «Телебашня» – в 200-250 метрах юго-восточнее Телебашни, в верхнем слоях земли образовались трещины различного направления шириной 0,1 — 1.0, длиной 60-70 метров.

По его словам, процессу послужили атмосферные осадки и вертикальный разрез склона с целью ведения строительных работ в нижней части участка.

Начальник экспедиции сказал, что в результате мониторингов, проводимых в течение месяца на оползневом участке «Зых-1», была отмечена относительная активность в динамике оползневого процесса под влиянием атмосферных осадков и техногенных факторов. В то же время, активизировалось оседание почвы на склоне Гюнешли.

Гаралов также отметил, что мониторинги на оползневых участках Баил, Патамдар, Ахмедлы-1, Ахмедлы-2, Ахмедлыг-Гюнешли, круг «Н.Нариманова 31/33», «Переулок Н.Нариманова» продолжаются, и на установленных маяках трещин, активность в динамике процессов не наблюдается.