Белый дом в текущем году усилит свое давление на Кремль посредством серии расширенных экономических санкций, которые будут направлены на финансовую стабильность Москвы, олигархов России, а также репутацию и оборонную промышленность страны, о чем говорится на сайте аналитической компании Stratfor, пишет «Гордон». В сообщении отмечается, что признаков снижения напряженности между Россией и Соединенными Штатами Америки нет.

Аналитики Stratfor отмечают, что подробности о возможном расширении антироссийских санкций со стороны США будут обнародованы американским министерством финансов в феврале месяце, однако в настоящее время уже известно, что новые меры будут нацелены на российский суверенный долг и олигархат. Это имеет связь с расследованием о вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы США. В компании также сделали прогноз, что в 2018 году Соединенные Штаты Америки, вероятней всего, введут санкции против российских оборонных компаний, которые предоставляют технологии или разработки, нарушающие Договор о промежуточных ядерных вооружениях 1987 года. В материале подчеркивается: «Минторговли США подготавливает список компаний, которые принимают участие в разработке нарушающего договор оружия». Также в аналитической компании отмечают, что 2018 год будет для США и РФ еще одним «сварливым годом».