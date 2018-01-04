Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Ваше превосходительство, уважаемый Ильхам Гейдар оглу. От души поздравляю Вас с днем рождения. В течение долгих лет службы во благо Азербайджана Вы приобрели большой управленческий и политический опыт. Вы стали примером лидера государства, который приложил все силы ради благополучия родной страны, внес весомый вклад в развитие межнациональных и межрелигиозных отношений в Кавказском регионе. Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов в деятельности», -сказано в поздравлении.