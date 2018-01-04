Со вступления в должность президента США Дональда Трампа старна приняла наименьшее за последние 15 лет количество беженцев. Об этом со ссылкой на данные Государственного департамента США пишет USA Today.

Со дня инаугурации Трампа 20 января по 31 декабря власти США приняли 29 022 беженца.

Издание отмечает, что в последний раз такой низкий показатель зафиксировали в 2002 году. Тогда потоки миграции замедлились из-за терактов 11 сентября 2001 года.

По данным издания, при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме квоты на прием беженцев колебались в районе 70-80 тысяч человек. В 2016 году США приняли 94,8 тыс. человек.

В декабре Верховный суд США разрешил властям страны реализовать положения миграционного указа Трампа, который запрещает въезд на территорию США гражданам шести стран: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.