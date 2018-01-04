Пресс-секретарь Аппарата президента Турции Ибрагим Калын, отвечая на вопрос «приедут ли в Турцию вместе с зенитно-ракетным комплексом С-400 и российские военные», заявил, что «не может быть и речи о размещен российских военных в Турции».

«Расценивать это как дислокацию российских военных на территории Турции неправильно. Но возникнет необходимость в получении информации, связанной с техническим сотрудничеством. В США отметили, что «Патриот» могут продать, но делиться информацией по технологиям не будут. Если бы обсуждения по «Патриоту» окончились, то мы бы воспользовались этой военной техникой. В этих рамках мы подписали контракт по Eurosan с консорциумами Франции и Италии», — приводит его слова Hurriyet.

По его словам, неприемлемо оценивать закупки С-400 как сближение Анкары и Москвы.