Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров прокомментировал беспорядки в Иране.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Хасан Роухани заявил, что к демонстрациям привели внутренние проблемы страны, хотя другие государства занимались подстрекательством. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, несколько сотен задержаны.

«Многие аналитики, отслеживающие ситуацию в Иране, приходят к выводу, что протестные события приближаются к фазе стабилизации. Несмотря на это остается дискуссионным вопрос – что это были за события? Какой характер они носили- политического или экономического протеста? И главное, кто был организатором этого протеста? Или они возникли спонтанно?

Источники свидетельствуют, что одной из главных причин возникновения протестных настроений стало обсуждение и принятие государственного бюджета на следующий год, в котором очень большие средства направлялись на сферы, связанные с реализацией внешней политики Ирана на Ближнем Востоке. Иранская геополитическая концепция расширения иранского (шиитского) влияния до Средиземного моря стоит за многими действиями и проявлениями внешнеполитической активности Ирана в отношении Сирии, Ливана, «хэсболлы» и частично Ирака. Эта обновленная версия традиционной для Ирана концепции экспорта идеи исламской революции, помимо того, что вызывает противодействие серьезных мировых «игроков», в то же время является очень дорогостоящим проектом. Причем, попытки реализации этого проекта приведут к усилению санкций против Ирана и конфронтации не только с Западом, но и с большей частью суннитских стран. Возможно, осознание этих проблем и стало той причиной, когда часть руководства Ирана, оппозиционная этой политике, решила воздействовать на эту ситуацию, прибегнув к скрытой инициации протестных настроений в стране.

В пользу этого вывода говорит то обстоятельство, что в начале декабря в социальных сетях недовольство экономической ситуацией в стране увязывалось именно с внешней политикой Ирана. А появление лозунга «Мы не в Газе, не в Ливане, а в Иране» напрямую показывает если не заказчиков, то реальных бенефициариев этих протестов.

Странное поведение руководства КСИР в начале событий также дает пищу для размышлений в этом направлении. География протестов однозначно говорит о том, что они были организованы, однако удивляет другое — почему нигде не фигурируют организаторы этих протестов и ни одна политическая сила, даже находящаяся в эмиграции не берет на себя ответственность за их организацию. Ведь логически было бы предположить, что любой революционер начинает свою деятельность с рекламы своей «революционности», а тут алогизм – революция есть, а лидеров нет.

Поэтому смею предположить, что протестные события постепенно будут сведены на нет, а в руководстве Ирана без смены персоналий произойдет переформатирование властных полномочий.

Кстати, уничтожение российской военной техники, включая новейшие боевые самолеты на авиационной базе в Сирии (по самым скромным подсчетам цена этого военного оборудования от 200 до 300 миллионов долларов) показывает, что создание военных российских или иранских баз на территории Сирии столкнется, с мягко говоря, большими проблемами.

Хотел бы также коснуться популярной в сетях дискуссии «о скором объединении Северного и Южного Азербайджана». Парадоксальность позиции многих участников подобного рода дискуссий заключается в том, что они обсуждают некую конечную стадию «процесса», игнорируя, что для этого необходимы разрушение Ирана как государства, фрагментация его на национальные составляющие, формирование из них национальных государственных образований, а затем уже и возможное объединение.

Никаких признаков первой, второй и третьей стадии я не вижу. Поэтому говорить о четвертой стадии считаю абсолютно несерьезным.

В этой связи считаю также возможным напомнить, что мне посчастливилось быть первым министром иностранных дел Азербайджана, который в ходе своего официального визита в Иран, посетил Тебриз. Кстати, это был очень сложный период, когда мы добивались открытия консульства Азербайджана в Тебризе», — написал Зульфугаров на своей странице в Facobook (орфография и пунктуация автора сохранены).

Minval.az