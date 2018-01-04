Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о статусе участника Второй мировой войны, который не разрешает признавать ветеранами сотрудников КГБ СССР и КГБ Латвии, передает РБК.

В декабре 2017 года сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса ветерана Второй мировой войны гражданам Латвии, которые воевали как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.

Статуса ветерана лишаются участники Второй мировой войны, которые были сотрудниками КГБ СССР и КГБ Латвийской Советской Социалистической Республики. Исключение будет сделано только для сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений этих ведомств.

Статус участников войны также не получат члены Национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности Третьего рейха, а также лица, осужденные за преступления против человечества и аналогичные преступления. Кроме того, в законе сказано, что Латвия не несет ответственности за «деяния оккупационных сил» и как оккупированное государство не принимала участие в военных действиях во время Второй мировой войны.

Закон был предложен комиссией сейма по правам человека и общественным делам. Целью закона его авторы поставили признание и оценку заслуг граждан Латвии, которые во время войны находились в составе регулярных военных частей других государств и участвовали в борьбе против вооруженных формирований СССР, нацистской Германии или ее союзников.

Председатель социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович написал письмо президенту Латвии, в котором призвал вернуть закон на пересмотр в сейм. По его словам, закон предлагает получать статус участника Второй мировой войны в зависимости от вида и времени получения гражданства, что делает граждан, которые стали таковыми в порядке натурализации, лицами «второго сорта». Кроме того, не будут признаны ветеранами неграждане Латвии. «Тем самым вопиющим образом ослабляется статус негражданина как лица, принадлежного к Латвии, и закон лишает возможности получить статус участника Второй мировой войны наибольшую часть ветеранов Красной армии», — пояснил Урбанович.