Высший радио- и телевизионный совет Турции наказал телеканал TV 8 из-за того, что на программе «Yetenek Sizsiniz» дети в возрасте 7-11 лет были одеты в шорты.

В ведомстве заявили, что на телеканале были допущены «действия, вредящие физическому и моральному развитию детей и молодежи».

По этой причине телеканал оштрафован на 2% от рекламных доходов, что делает около 1 млн турецких лир. После принятия этого решения, Высший радио- и телевизионный совет Турции подвергся серьезной критики в соцсетях. Турецкие пользователи отметили, что глупо оценивать одежду маленьких детей с точки зрения морали.

Отметим, что эти кадры были продемонстрированы на заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а руководитель телеканала Аджун Ылыджалы был резко раскритикован.