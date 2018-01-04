Танкист Рази Джавадов, известный как «азербайджанский Рембо», получивший ранение в голову во время апрельских боев, отправлен на лечение в Турцию.

Он отправлен в госпиталь «Gülhane» в Анкаре.

Как отметил отец Рази Джавадова Видади Джавадов, лечение его сына продолжается по указанию по указанию министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Рази Джавадова провожали в аэропорту патриоты и участники Карабахской войны. В Анкаре его на машине скорой помощи доставили в больницу «Gülhane».

Рази Джавадов получил ранение в ходе четырехдневной апрельской войны, в результате чего у него парализовало левую сторону. Вражеская пуля попала ему в левый глаз и вышла через голову. Врачи обещали, что он полностью поправится.