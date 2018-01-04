Азербайджанскую модель Кристину Замир удостоили титула «Третья Вице-мисс» на международном конкурсе красоты Miss Humanity Universe 2017, финал которого прошел в Ливане.

Как передает «Sputnik-Азербайджан», в проекте участвовали 20 девушек из разных стран.

На конкурсе акцент делался не только на красоту участниц — члены жюри оценивали также представленный каждой конкурсанткой благотворительный проект. Модели посетили образовательный центр для детей с ограниченными возможностями, дома престарелых, отвезли им подарки и еду.

Титул Miss Humanity Universe 2017 был присужден представительнице Ливана, а азербайджанская модель вошла в тройку победительниц.

Отметим, что Кристина Замир часто представляет Азербайджан на международных конкурсах красоты и несколько раз удостаивалась разных титулов. На данный момент модель в основном живет и работает в Дубае и ей редко удается приезжать в Баку.