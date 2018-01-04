С целью грабежа военнослужащий контрактной службы (имя не называется) 21 апреля убил водителя такси А. Азатяна 1948 года рождения. Полуразложившийся труп последнего был найден 8 мая неподалеку от водовода, разделяющего села Норамарг и Ранчпар. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

«Военнослужащий-контрактник, имея кредитные обязательства, просил денег в долг у разных людей, но ему отказывали. В день инцидента, около 18:00 21 апреля 2017 года, он сел в припаркованный на центральной площади города Масис автомобиль «Opel Astra» таксиста, жителя того же города, и отправился на кладбище села Норамарг Араратской области. У разделяющего села Норамарг и Ранчпар водовода он предложил водителю остановиться под предлогом справить естественные потребности. Они вместе вышли из авто, тогда военнослужащий напал на мужчину и нанес 5 ударов острым предметом, затем взял с земли шестерню и ударил по голове. Водитель скончался на месте. Военнослужащий украл из его кармана деньги и сотовый человек, а труп сбросил в водовод, после чего на том же авто отправился в село Норамарг», — говорится в официальном сообщении.

Контрактнику предъявлено обвинение по восьмому пункту второй части статьи 104 «Убийство из корыстных побуждений, заказное, а также сопряженное с вымогательством, разбоем или бандитизмом» и по статье 183 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством угон без цели хищения». Военнослужащий арестован.