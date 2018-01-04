Российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника.

Как передает «НТВ», опытно-конструкторская работа над одним из таких проектов «Тирада-2» была начата еще в 2001 году. Комплекс сможет с земли выводить из строя враждебные спутники связи. «Он действует путем радиоэлектронного подавления. Это многомиллионный проект», сообщил «Интерфаксу» информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

О том, что Россия работает над созданием оружия для подавления спутников, еще в ноябре прошлого года говорили и представители «46-го Центрального научно-исследовательского института». Сообщалось о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи под названием «Тирада-2С».