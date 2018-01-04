Президент Молдавии Игорь Додон вновь отклонил принятый парламентом закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Об этом он сказал РИА Новости.

Молдавский лидер также заявил, что попросил Конституционный суд рассмотреть положения данного документа.

«Повторно заявляю о своей позиции по так называемому закону о борьбе с пропагандой. На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и так далее», — написал Додон в Facebook.

Он добавил, что этот документ вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве.