Главным достижением государств Южного Кавказа в минувшем году было, пожалуй, то, что ни одно из них не воевало, хотя перестрелки в зоне карабахского конфликта продолжаются. В Грузии в этом плане царила полная тишина. Но конец года здесь был отмечен активной борьбой с терроризмом — проведены спецоперации с ликвидацией и задержанием исламских боевиков, готовивших, по данным Службы государственной безопасности страны, нападения на дипломатические миссии в Грузии и Турции.

Как пишет «Росбалт», еще более напряженным выдался год для спецслужб Азербайджана — здесь тоже выявлены и ликвидированы члены террористических организаций, причем в гораздо большем количестве, чем в Грузии. Кстати, последняя взобралась на верхушку мировых рейтингов безопасности. В частности, авторитетный исследовательский портал Numbeo информирует: Грузия заняла по этому показателю седьмое место среди 125 стран мира, а ее соседи по региону — Азербайджан, Армения и Турция — 18-е, 19-е и 55-е места соответственно.

Все три государства Южного Кавказа продемонстрировали в минувшем году верность курсу внешнеполитического балансирования. Считается, что самым большим достижением для Грузии стало получение ею бизвизового режима в государства ЕС, который, правда, сильно ограничил длительность пребывания грузинских граждан в Шенгенской зоне и не дал им права на работу. Но все же он воспринимается как «большой прорыв» и «колоссальная победа» местной дипломатии, пусть и не приблизившие страну к ее заветной мечте — вступлению в Евросоюз. Мечта вторая — членство в НАТО, тоже пока видится неосуществимой, но компенсируется активизацией Альянсом взаимодействия с Грузией и военной помощью стране со стороны США.

Новый год Грузия встретила без громких скандалов с Россией, с которой ранее удалось восстановить торгово-экономические отношения и транспортное сообщение. О возврате к дипотношениям, разорванным Тбилиси в августе 2008 года, речи пока нет, равно как об упразднении Москвой виз для грузинских граждан.

Несмотря на «фактор Вашингтона», Грузия все же умудрилась сохранить прекрасные отношения с Турцией, хорошие — с Ираном и Белоруссией. Примечательно, что страна даже ухитрилась — первая на Южном Кавказе — подписать соглашение о свободной торговле с Китаем.

Армения тоже продемонстрировала уверенный дрейф на Запад, подписав с Евросоюзом соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве. Как ни странно, неприятностей с Россией (официально — во всяком случае) у нее на этой почве замечено не было. Хотя, напомним, «российский фактор» сорвал в свое время подписание Арменией Соглашения об Ассоциации с ЕС — тогда вместо «свободной Европы» она угодила в Евразийский экономический союз. В минувшем году республика создала с РФ объединенную группировку войск — «для совместного выполнения задач». Кроме того, Россия выделила Армении оборонный кредит на 100 миллионов долларов — для приобретения ею российского же вооружения. Доступ к кредитной линии откроется для республики в этом году.

И еще один штрих к внешней политике Еревана: он отменил ратификацию армяно-турецких протоколов об установлении дипломатических и развитии двусторонних отношений. Таким образом, «разморозка» с Анкарой опять отложена в долгий ящик. При этом армяно-азербайджанские переговоры по карабахскому урегулированию к концу прошлого года активизировались настолько, что впору было ждать серьезных подвижек. Но, как видим, ожидания не оправдались, хотя не исключено, что под них подводится подобающая почва.

Совсем по другой схеме, хотя и «многовекторной», пошел Азербайджан: ЕС готовит для него «отдельное соглашение», но фанфар, подобных грузинским и армянским, в Баку по этому поводу не слышно. По всей вероятности, Азербайджан будет долго торговаться по тексту документа, дабы не впасть в идеологическую, политическую и экономическую кабалу к Брюсселю.

Параллельно Баку развивает и укрепляет свои отношения с Турцией — их можно назвать беспрецедентно близкими, но не забывает о «стратегическом партнере» — России, и ближайшем соседе — Иране. Отношения с последним в прошлом году заметно потеплели — вплоть до выстраивания сторонами политического треугольника Азербайджан-Россия-Иран и Азербайджан-Россия-Турция. А вот с Израилем — одним из поставщиков вооружения в Азербайджан — дела пошли неважно, поскольку Баку в ООН проголосовал против инициативы президента США перенести столицу Израиля в Иерусалим.

В минувшем году в Армении и Грузии меняли конституцию — соответствующий процесс завершится в этом году. По новому основному закону, первым лицом Армении будет уже не президент, а премьер-министр — как и в Грузии. Однако в корне расклад политических сил в стране конституционная реформа не изменит еще долго — в 2017 в Армении состоялись парламентские выборы, на которых победила правящая партия. Это автоматически означает, что и премьера в этом году будет назначать она же из своего же круга. С большой долей вероятности новым главой государства опять станет Серж Саргсян, который уже не имеет права баллотироваться на очередной президентский срок.

Но кто бы ни стал премьером, от решения крайне сложных вопросов ему не уйти. Одним из наиболее актуальных является обуздание настроений значительной части армянской общественности, видящей в лице России, ее капитала и дислоцированной в Гюмри военной базы «оккупанта», «поработителя» и «врага», продающего оружие Азербайджану. Вряд ли армянские власти сумеют справиться с такой «напастью», тем более на фоне выраженных прозападных настроений населения и его недовольства «олигархической системой». Власти многого не учли в своем упорном желании получить максимум от России и Запада, усидеть на двух стульях, да еще и сохранить в стране относительную стабильность. Этот очевидный «прокол» может серьезно аукнуться армянским властям уже в этом году усилением антироссийских настроений, на которые как-то придется реагировать: опасность войны с Азербайджаном без «спины» России и бреши в экономике, почти полностью зависящей от «милости» РФ, все еще в силе.

Большинство населения всех трех республик Южного Кавказа продолжает испытывать серьезные социально-экономические трудности, и наступивший год вряд ли станет для него переломным в лучшую сторону. Рассчитывать на успех может, пожалуй, только Азербайджан с его богатыми углеводородными ресурсами и, соответственно, немалыми поступлениями в бюджет. Азербайджан расширяет экспортные рынки природного газа, пытается развивать отрасли, не связанные с нефтегазовой индустрией, и есть надежда на то, что такой подход оправдается. Во всяком случае, правительство обещает, что к 2020 году сведет к нулю зависимость от нефтегазового сектора, и к этому времени страна сможет войти в число развитых стран, а «бедности вообще не будет». Это, конечно, слишком оптимистичная оценка ближайшей перспективы, но теоретически она близка к потенциальным возможностям Азербайджана.

Интересно, что подводя итоги 2017 года, вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов «первым вызовом» для Армении назвал коррупцию, а вторым — демографическую проблему.