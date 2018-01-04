Издательством «Юридический Центр» (г. Санкт-Петербург) опубликован очередной труд профессора юриспруденции Ильхама Рагимова «Бессмертная смертная казнь». Книга посвящена, в соответствии с ее названием, самому древнему виде наказания в истории человечества – смертной казни. Автор дает возможность каждому не только ознакомиться с его рассуждениями о феномене смертной казни, но и с различными мнениями, существующими в научной литературе. Такой подход предоставляет возможность каждому читателю самому себе ответить на вопрос: быть или не быть смертной казни?