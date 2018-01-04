Сенатор Олег Морозов предложил захоронить Ленина в Мавзолее на Красной площади, передает РИА Новости.

«Я допускаю, что время захоронить тело Ленина, возможно, пришло. Но тогда лучше обойтись без референдума, а взять на себя ответственность за это решение. Скажем, принять специальный федеральный закон о статусе Мавзолея. Прямо там же захоронить тело и создать мемориал памяти и примирения», — заявил Морозов.

По его словам, если вопрос о захоронении Ленина выносить на всероссийский референдум, как это предлагали, то любой результат голосования может «взорвать» страну.

Морозов подчеркнул, что не является сторонником спешного решения этого вопроса.