«То, что в Азербайджане при принятии какого-либо решения не проводится глубокий анализ и не рассчитываются все механизмы, проявило себя и в вопросе открытия пунктов обмена валют. Сначала принимают решение, а потом, когда оно оказывает влияние на экономику или социальную жизнь страны, его изменяют, либо заменяют на другое решение».

Об этом заявил экономист Натиг Джафарли, комментируя вопрос открытия заново в стране пунктов обмена валют.

Эксперт отметил, что закрытие пунктов обмена валюты было необдуманным решением.

«Это обосновали тем, что пункты обмена валют создают панику на валютном рынке, и это может привезти к какому-либо удару. А теперь пункты обмена валют снова открывают, почему, если они так это обосновывали? Разве эти причины ликвидированы? Значит тогда решение о закрытии обменников было принято наспех и необдуманно. Из-за этого около 4000 человек потеряли работу. А теперь хотят снова открыть обменники на очень тяжелых условиях.

Не думаю, что пунктов обмена валют будет столько же, сколько раньше. Но в центре города могут открыться новые пункты обмена валюты. Эти пункты обмена валют выгодны для граждан и туристов только потому, что банки не работают после 6 и по выходным. После открытия в центре города пунктов обмена валют таких трудностей не будет. Это не повлияет напрямую на работу банков. Однако, хоть и немного, но снизит их прибыль», — рассказал Джафарли в комментарии Qafqazinfo.