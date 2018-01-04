Стали известны имена всех депутатов, включенных в состав делегации Азербайджана в ПАСЕ.

Как сообщает АПА, другими парламентариями, включенными в состав делегации вместо трех исключенных, стали Ульвия Агаева и Асим Моллазаде.

Напомним, депутаты Эльхан Сулейманов, Муслим Мамедов и Эльшан Мусаев были исключены из состава делегации. Вместо них в состав делегации пока был включен депутат Эльшад Гасанов. Таким образом, в новый состав делегации Азербайджана в ПАСЕ вошли следующие лица:

Самед Сеидов (председатель), Эльшад Гасанов, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Ганира Пашаева, Фазиль Мустафа, Сабир Гаджиев, Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов и Вусал Гусейнов.