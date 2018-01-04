«Происходящие в Иране события — внутреннее дело страны. Иранское общество имеет достаточный потенциал, чтобы решить проблему своей страны. Мы против вмешательства в любой форме во внутренние дела соседней и дружественной страны, поддержки в той или иной форме какой-либо политической силы».

Об этом заявил заведующий отделом Политического анализа и прогнозирования Исполнительного Секретариата правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) , член рабочей группы по по межпарламентским связям Азербайджан-Иран Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что правящая партия верит в то, что Иран за короткое время преодолеет проблему, которую переживает сейчас.

«Иран — это страна, обладающая древней государственностью, имеет добрососедские отношения с Азербайджаном. Мы желаем, чтобы в Иране в скором времени были достигнуты гражданская солидарность и стабильность», — сказал он в интервью Репорт.

Официальный представитель ПЕА отметил, что происходящее в Иране ни в какой форме не может повлиять на Азербайджан: «Мы соседние страны, однако наше развитие прошло разные этапы. За 27 лет нашей независимости мы не вмешивались во внутренние дела друг друга, в то же время строили отношения на политике добрососедства. Азербайджан — страна имеющая внутреннюю стабильность, страна постоянно усиливающая развитие, предпринимающая шаги, отвечающие требованиям времени для решения проблем, которые стоят перед страной. Периодически проводимые реформы делают устойчивой как политическую так и экономическую системы. Азербайджан в мире известен как страна стабильная и развивающаяся. Процессы происходящие в какой-либо стране, в первую очередь, вытекают из уровня развития этой страны. О причинах происходящего недовольства лучше могут знать официальные лица страны, аналитики. Происходящее в Иране ни в какой форме не может повлиять на Азербайджан. Азербайджан имеет модель своего развития, наша страна наладила механизм стабильности».