В Музейном центре в Баку пройдет персональная выставка заслуженного артиста Азербайджана, члена Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писателя, актера и режиссера Бахрама Багирзаде ART IN BOXES-2, сообщает Trend.

Торжественное открытие выставки состоится в 17:00 26 января.

Напомним, что в апреле 2017 года в столичной галерее «1969» прошла выставка Бахрама Багирзаде под названием ART İN BOXES.

ART İN BOXES – это не просто творческий проект, это призыв задуматься о себе, о жизни, своих чувствах и поступках, абстрагироваться от проблем, жестких рамок, собственных страхов и хотя бы ненадолго почувствовать себя легко и свободно!

Герои работ Бахрама Багирзаде уместились в небольшие художественные коробки и представляют собой своеобразные миниатюры. У каждого из этих персонажей своя история, ведь, по словам автора, в этих художественных коробках накоплены его воспоминания, впечатления и эмоции.