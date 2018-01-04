«Свадьба разведчика что ли?» — предположил один пользователей Сетей. «Ай джан, ай джан», — типично по-кавказски отреагировал другой пользователь. «А где же сам Штирлиц?» — поинтересовался третий. И все эти эмоции вызвал ролик, как музыканты в азербайджанском селе самозабвенно исполняют песню из культового сериала «17 мгновений весны». Его в своем Instagram разместил один из азербайджанских певцов Адалет Шукюров, пишет издание «Блоктнот».

Видеоролик буквально взорвал Интернет. И не потому, что знаменитую песню про мгновения, которые как пули свистят у виска, исполняли в «восточной» обработке. Фишка заключается в том, что играли песню на свадьбе.