Женщина из Британии сделала себе татуировку в виде звуковой волны. И это не просто рисунок, а изображение, в котором зашифровано послание от её умершей бабушки. Эту татуировку в буквальном смысле можно воспроизвести как файл со звуком, но секрет фокуса не столько в новейших технологиях, сколько в умелом использовании уже давно известных.

Жительница Чикаго Сакира Ангелик опубликовала в твиттере ролик о татуировке, которую она себе сделала. Фотография вряд ли смогла бы показать всю суть этой татуировки — её особенность в том, что она может воспроизводить аудио. Мы, конечно, уже привыкли к достижениям технологий и прогрессу, из-за которых порой становится страшно, но татуировка со звуком? И тем не менее она работает — при наведении экрана телефона на набитый на теле девушки рисунок звуковой волны устройство начинает читать тату вслух.

В рисунке зашифровано голосовое сообщение от бабушки Сакиры. Женщина поздравляла внучку с днём рождения, и это одно из последних её посланий, оказавшееся записанным на автоответчик, сообщает ИноСМИ.

«Моя бабушка ушла от нас, когда я училась в старшей школе. За месяц до того, как её не стало, она оставила мне сообщение на голосовой почте с пожеланием счастливо отметить день рождения. Сегодня я набила рисунок этого рядом с сердцем, и я могу проигрывать это сообщение, просто наведя на него камеру».

Видео с татуировкой Сакиры не фейк и не постановка — такие тату начали набирать популярность прошлым летом. Люди набивают на себе рисунки голосовых сообщений, и при наведении на них камеры телефона они начинают воспроизводить звуки.